أسعار الذهب تواصل القفز خلال تعاملات اليوم الخميس

واصلت أسعار الذهب القفز خلال تداولات اليوم الخميس، مع هبوط العملة الأمريكية.





وتراجع الدولار بشكل قوي خلال التعاملات بعد بيان الاحتياطي الفيدرالي الذي أكد على استمرار نهجه التيسيري حتى يتعافي الاقتصاد الأمريكي.





في حين رفع الاحتياطي الفيدرالي تقديراته لأداء الاقتصاد الأمريكي في العام المقبل لنمو 4.2 بالمائة.





فيما لا تزال آمال صفقة التحفيز المالي من قبل الكونجرس الأمريكي تعطى دعماً قوياً لأسعار الذهب.





وبحلول الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 1.4 بالمائة إلى 25.70 دولار، ليصل إلى 1885.10 دولار للأوقية.





وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.8 بالمائة مسجلا 1879.52 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.6 بالمائة إلى 89.86.