23 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة إنبي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
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اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 23 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة إنبي المقرر إقامتها في الثانية والنصف ظهر غد الجمعة باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعاصم سعيد وأحمد صبيحة وحسني فتحي وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور وعلي محمد ومصطفى شبيطة وهشام محمد وعماد فتحي وباولن فوافي وشميلس بيكلي وعبد الله مجدي ومروان حمدي وزياد أشرف ومحمد عادل.

وخاض فريق المقاصة صباح اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة إنبي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.

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