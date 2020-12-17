قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسي 2020 / 2021

Advertisements

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجي الحقوق للعام الدراسي 2020- 2021.



وخلال موتمر صحفى عُقد بمقر أكاديمية الشرطة تم إستعراض مراحل القبول وإجتياز الإختبارات والأعداد المتقدمة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والتخصصات الجامعية المختلفة وخريجى الحقوق.





وبلغ عدد المتقدمين للعام الدراسى 20202021 – (55226) طالبًا، والحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها (39767)، والمؤهلات الجامعية (5432).، خريجى الحقوق 10027).



وقد خضع المتقدمون للعديد من الإختبارات التى تكفل التحقق من الشروط اللازمة لتولى أعباءة الوظيفة الشرطية وتم الإستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلى لإجراء الإختبارات ورصد نتائجها بصورة آلية دون تدخل العنصر البشرى.



إجمالى عدد المتقدمين لكشف الهيئة (14075) المستهدف (2806) على النحو التالى (1150 الثانوية العامة وما يعادلها – 456 مؤهلات جامعية – 1200 خريجى الحقوق).



وقد روعى فى نتيجة القبول التمثيل الجغرافى حيث أن المقبولين يمثلون كافة شرائح المجتمع.



على هامش المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلى يوضح تدريبات طلبة كلية الشرطة خلال مراحل تأهيلهم داخل الكلية وما تزخر به من إمكانيات بشرية وتكنولوجيا تؤهلها لإعداد رجل شرطة عصرى قادر على أداء مهامه مهما كانت المستجدات الأمنية.