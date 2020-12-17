فوز غزل شبين على وطني بركة السبع في إنطلاق دوري الناشئين بالمنوفية

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حقق فريق غزل شبين مواليد 2005 بقيادة المدير الفني أحمد العطار الفوز على ضيفه فريق وطني بركة السبع، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إنطلاق مسابقة دوري الناشئين لكرة القدم بالمنوفية.



شهد الشوط الأول تفوق الغزل بهدف للاعب يوسف ابراهيم البسطاويسي، وفي الشوط الثاني أضاف محمود هاني حبيب ويوسف أحمد رمضان "أوفا" هدفين للغزل، بالدقيقتين 6 و 10 بينما سجل هدف الوطني اللاعب أمجد محمد عبد الفتاح بالدقيقة 28.



الفوز رفع رصيد غزل شبين إلى 3 نقاط، ويبقى وطني السبع بلا نقاط.