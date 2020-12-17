فيس بوك وتويتر يحجبان عددا كبيرا من الصفحات الليبية

حجبت مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" الكثير من الصفحات الليبية الداعمة للجيش الوطني الليبي منذ عدة أيام، مما تسبب بحالة من الاستياء لدى جمهور هذه الصفحات في ليبيا.

حيث استيقظ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على وقع إلغاء تنشيط وحجب أكثر من 100 صفحة ومجموعة وملف شخصي ليبي بشكل جماعي ومفاجئ، حيث أعد فيس بوك تقريراً حول هذه الصفحات المحجوبة بالتعاون مع مرصد ستانفورد للاتصالات وشركة غرافيكا الأمريكية المعنية بالفضاء الإلكتروني.

جاء في التقرير أن جميع الحسابات الآنف ذكرها كانت وظيفتها دعم الجيش الوطني الليبي في مسيرته وسياسته، وزعم معدو التقرير بأن هذه الحسابات وهمية، تقوم بإدارتها مجموعة من الروبوتات، مما يخالف في نظرهم سياسات مواقع التواصل الاجتماعي وحرية التعبير عن الرأي.

في الطرف المقابل يُلاحظ وجود حسابات مازالت تعمل، وهي حسابات داعمة لحكومة الوفاق الوطني، تقوم بإدارتها جهات خارجية في قطر وتركيا، وظيفتها تلميع صورة الإخوان المسلمين اللاعبين الأساسيين في حكومة الوفاق الوطني، وتعزيز دور الميليشيات المسلحة التابعة لهذه الحكومة والتحريض ضد الجيش الوطني الليبي وسياسات الحكومة الشرقية.

بنظرة عامة من جميع الجوانب على ما سبق يمكن استنتاج أن فيس بوك والتويتر قام بانتقاء جهة سياسية على حساب الأخرى، وأن الحسابات الداعمة لحكومة الوفاق الوطني والتي ترتبط بأشكال مباشرة وغير مباشرة بالإرهاب هي التي تم إختيارها للعمل في المرحلة الراهنة، مما يُثير الشكوك حول عدالة سياسات الحجب ومصداقية تحقيقات الشركات الأمريكية بشكل عام.

من الجدير بالذكر أن مواقع التواصل الإجتماعي كفيس بوك يُجاهر دوماً بدعمه للديموقراطية وإحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، ولكن هناك الكثير من الدلائل التي تشير الى عكس ذلك، فمسؤولو هذه المواقع يقومون بإستمرار وعلى نحو متزايد بحظر حسابات المستخدمين الذين لا تتطابق وجهات نظرهم مع توجهات وآراء الحكومة الأمريكية.

لأنه وكما هو معلوم، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حكومة الوفاق الوطني وترفض الجيش الوطني الليبي، وكما يبدو، فإن الدعم والرفض يشمل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي.

مثالان عن صفحات غير رسمية مثيرة للجدل تقوم بدعم حكومة الوفاق الوطني على التويتر ولم يتم إتخاذ أي إجراء بحقها.