5 نجوم أجانب يراودون أحلام الأهلاوية في الميركاتو الشتوي (تقرير)

يستهدف النادي الأهلي تدعيم صفوفه بصفقة هجومية سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك استعدادًا لمشاركة الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في قطر فبراير المقبل.





ويرغب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في التعاقد مع مهاجم مميز لقيادة هجوم الفريق الأحمر في الموسم الحالي وبطولة كأس العالم للأندية، في ظل تراجع مستوي مروان محسن، واقتراب السنغالي أليو بادجي من مغادرة القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.





وتراود أحلام الأهلاوية بعض الصفقات القوية التي ترغب الجماهير في انضمامها لصفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي المقبل لتعزيز هجوم الفريق الأحمر والذي يعاني بشكل كبير هذا الموسم.





ويأتي الأوروجواياني جاستون سيرينو نجم ماميلودي صنداونز على رأس اللاعبين المرشحين للانتقال لصفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي، بعدما فشل مسئولي القلعة الحمراء في حسم الصفقة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي لمغالاة النادي الجنوب إفريقي في مطالبه المالية للاستغناء عن خدمات اللاعب.





دخل المهاجم التوجولي لابا كودجو نجم العين الإماراتي دائرة ترشيحات النادي الأهلي للانضمام لصفوف القلعة الحمراء في يناير المقبل وذلك نظرًا لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية وقدرات تهديفية عالية، ولكن يتمسك النادي الإماراتي باستمرار اللاعب لاسيما وأنه من الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق.





عاد أيضًا المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا المحترف في نادي ستاندر لييج البلجيكي لدائرة اهتمام النادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وحدد مسئولي القلعة الحمراء مبلغ 2 مليون دولار لحسم صفقة لاعب مازيمبي السابق، ولكن يواجه النادي الأهلاوي منافسة قوية من غريمه الزمالك للظفر بخدمات اللاعب.





من المهاجمين الأجانب المرشحين بقوة للانضمام إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، الزامبي والتر بواليا نجم فريق الجونة والذي يقدم مستويات رائعة خلال الفترة الأخيرة ويمتلك قدرات تهديفية وهجومية رائعة جعلته على رادار إدارة القلعة الحمراء لضمه في يناير المقبل، ويحاول الأهلي إغراء النادي الساحلي بالتخلي عن بعض لاعبيه لإقناعه بالموافقة على انتقال مهاجمه للفريق الأهلاوي هذا الشتاء.





المهاجم السوري عمر السومة هداف أهلي جدة طُرح أسمه بقوة على مائدة إدارة النادي الأهلي للتعاقد معه لتدعيم هجوم الفريق الأحمر بالموسم الحالي خاصة وأنه لم يجدد عقده مع النادي السعودي حتي الآن، ولكن يبقي الراتب المالي الضخم الذي يحصل عليه اللاعب عقبة كبيرة تمنع انتقال اللاعب للقلعة الحمراء هذا الشتاء.



