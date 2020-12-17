الأبا يفجر صراع ناري بين عمالقة الدوريات الخمسة الكبرى

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن وجود سباق قوي بين أندية الدوريات الخمسة الكبرى للحصول على خدمات دافيد ألابا لاعب بايرن ميونخ الألماني.


وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد بات أحدث المهتمين بالحصول على خدمات المدافع النمساوي، في إطار الخطة طويلة الأجل التي وضعها إد وودوارد، الرئيس التنفيذي للنادي، بتدعيم الفريق في 4 مراكز مختلفة.


وأوضحت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يكون ميركاتو اليونايتد الشتوي القادم هادئ للغاية حيث تعمل الإدارة على إصلاح الفريق خلال المدى البعيد بضم ظهير أيمن وجناح ولاعب وسط دفاعي وقلب دفاع.


وينتهي عقد ألابا مع بايرن، بنهاية الموسم الجاري، حيث لم يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد حتى الآن وهو الذي يحظى باهتمام العديد من الفرق الأوروبية الكبرى، مثل ريال مدريد، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس وتشيلسي.

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