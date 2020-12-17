تامر حسني يستعد لحفله في دبي.. الليلة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
انتهى النجم تامر حسني، منذ ساعات قليلة من البروفات والاستعدادات النهائية لحفله الذي يُقام مساء اليوم بدبي.


الحفل على هامش الاحتفالات بافتتاح مهرجان دبي للتسوق في حديقة البرج وسط مدينة دبي، ومن المقرر أن يُذاع الحفل "لايف" على شاشة "إم بي سي" في تمام السادسة والنصف.



ومن المقرر أن يشارك "حسني"، الحفل الفنان حسين الجسمي ليقدم كل منهما مجموعة كبيرة من الأغاني القديمة والحديثة وسط حضور جماهيري كبير

أخبار تهمك

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

منذ حوالي 8 ساعات

عبد الله السعيد يهدد محمود الخطيب أسطورة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ حوالي 18 ساعة

رسالة قوية من الزمالك لشيكابالا

منذ ساعة و نصف

تقارير مغربية تكشف موعد كأس السوبر الافريقي

منذ ساعة

نتائج قرعة كأس السوبر الاسباني

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم مصطفى محمد

منذ ساعتين

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. نجم بيراميدز الأول مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ يوم

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ يوم

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

02:01 م

رسالة قوية من الزمالك لشيكابالا

03:00 م

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم مصطفى محمد

02:30 م

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

12:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان