تامر حسني يستعد لحفله في دبي.. الليلة

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انتهى النجم تامر حسني، منذ ساعات قليلة من البروفات والاستعدادات النهائية لحفله الذي يُقام مساء اليوم بدبي.





الحفل على هامش الاحتفالات بافتتاح مهرجان دبي للتسوق في حديقة البرج وسط مدينة دبي، ومن المقرر أن يُذاع الحفل "لايف" على شاشة "إم بي سي" في تمام السادسة والنصف.







ومن المقرر أن يشارك "حسني"، الحفل الفنان حسين الجسمي ليقدم كل منهما مجموعة كبيرة من الأغاني القديمة والحديثة وسط حضور جماهيري كبير



