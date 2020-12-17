تقارير مغربية تكشف موعد كأس السوبر الافريقي

كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم، عن الموعد الذي سيقام خلال مباراة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي، بكأس السوبر الإفريقي.





ويخوض الأهلي اللقاء بصفته متوج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك، بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بهدفين لهدف، بينما تأهل بطل المغرب بعد حصده لقب الكونفدرالية الأفريقية على بيراميدز في المباراة النهائية بهدفٍ نظيف.





وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربي، أن "كاف" قرر إقامة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان يوم 17 فبراير المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي كان مقرراً إقامتها الشهر الجاري في مصر، قبل قرار تأجيلها ونقلها لقطر.





ومن المنتظر أن تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اللقاء المحدد بين الطرفين، على أن يقوم الكاف بإخطار المنظمين بالموعد النهائي خلال الأيام المقبلة.