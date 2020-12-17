لاعبو طنطا يساندون زميلهم المصاب في مباراة بتروجت

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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حرص لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، على مساندة محمد الشاذلي لاعب الفريق بعد إصابته في مباراة سرس الليان ضمن منافسات الدوري الممتاز "ب".

حيث قام لاعبي طنطا بمساندة اللاعب بقميص وعليه صورة الشاذلي قبل أنطلاق مباراة بتروجيت اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز "ب".

يذكر أن محمد الشاذلي أصيب خلال مشاركته في مباراة سرس الليان الأخيرة بقطع في الرباط الصليبي، وانتهت هذة المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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