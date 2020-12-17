تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:24 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
وكالات
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أعلنت مصادر لبنانية، اليوم الخميس، تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لعشرة أيام بعد طلب بتغيير المحقق  العدلي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

وكان  المدعي العام في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي غسان عويدات، أعلن تنحيه عن متابعة ملف القضية لوجود صلة قرابة مع وزير سابق متهم.

 

وأوضح القاضي عويدات في تصريح، أن تنحيه عن متابعة النظر في ملف انفجار المرفأ، بصفته مدعيا عدليا في القضية، جاء بسبب وجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر (متأهل من شقيقة عويدات)، والذي ادعى عليه المحقق العدلي القاضي فادي صوان.

 

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه وفقا للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق في ما خص دور النيابة العامة التمييزية في الملف إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.

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لبنان تعليق التحقيق انفجار مرفأ بيروت انفجار بيروت

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