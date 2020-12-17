بيتهوفن.. فى حفل الكريسماس ‏ على المسرح الكبير

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بمناسبة الكريسماس وأعياد الميلاد يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا بقيادة المايسترو احمد الصعيدى ومشاركة كلا من السوبرانو إيمان ‏مصطفى، الميتزوسوبرانو جولى فيظى، التينور عمرو مدحت، الباص رضا الوكيل مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينيريا وذلك فى ‏الثامنة مساء السبت ١٩ ديسمبر على المسرح الكبير.. يتضمن البرنامج العمل الشهير للموسيقار الالمانى العالمى بيتهوفن بعنوان "القداس ‏الاحتفالى" للسوليست والكورال والاوركسترا والذى يعد من أضخم الأعمال التى ألفها بيتهوفن حيث استغرق فى تاليفه اربعة سنوات منذ ‏عام ١٨١٩ حتى عام ١٨٢٣ وقدم لاول مره فى السابع من ابريل من عام ١٨٢٤ فى سان بطرسبورج