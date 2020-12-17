ألمانيا تسجّل عددا قياسيا من الإصابات بفيروس كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:05 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الخميس، عددًا قياسيًا من الإصابات بفيروس كورونا، في 24 ساعة بلغ أكثر من 30 ألفًا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت السلطات الصحية الألمانية، أعلنت عن ارتفاع حاد في أعداد الوفيات بفيروس كورونا، بلغ 952 حالة خلال اليوم الماضي.

 

وسجلت الصحة الألمانية، 27728 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب آخر أرقام بيانات معهد "روبرت كوخ"، الصادرة اليوم.

 

وقد ارتفعت حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 23427 منذ بداية تفشي الوباء، وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس مليون و379238 إصابة.

 

 وأعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في وقت سابق، عن قلقها من الوضع الحالي لجائحة فيروس كورونا المستجد في بلادها، مضيفة أنها تتوقع أن يكون شهرا يناير وفبراير القادمان "صعبين جدا".

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