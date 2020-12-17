نتائج قرعة كأس السوبر الاسباني

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أسفرت قرعة بطولة كأس السوبر الاسباني والتي يشارك فيها أربعة أندية وهي برشلونة وريال مدريد حامل اللقب وريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو عن مواجهتي الدور نصف النهائي.

وجاءت القرعة على النحو التالي :-

برشلونة ضد ريال سوسيداد 
ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

وكانت اللوائح التي وضعها الاتحاد الاسباني لكرة القدم قد منعت إقامة مواجهة بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف النهائي على أن يكون طريق الكلاسيكو في النهائي فقط.

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ريال مدريد ريال سوسيداد برشلونة السوبر الاسباني

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