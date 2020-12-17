أحمد زاهر يعلن عن مشاركته في فيلم "فارس" ويطلب من جمهوره الدعاء له

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements



نشر الفنان أحمد زاهر مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
 
و علق احمد زاهر علي الصور قائلا :" الحمدلله و الشكر لله تم التعاقد علي فيلم فارس ٢٠٢١ تاليف حسام موسي و اخراج رؤوف عبد العزيز و انتاج ايمن يوسف شركه الجذور و جاري ترشيح باقي ابطال الفيلم ادعولنا "



يذكر ان آخر أعمال زاهر بطولة فيلم زنزانه 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره  وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر امبن، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.
 
وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.
 
وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانيه ببطولة  مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن. المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
 

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم بيراميدز الأول مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

رسالة قوية من الزمالك لشيكابالا

منذ 42 دقيقة

عبد الله السعيد يهدد محمود الخطيب أسطورة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ يوم

نتائج قرعة كأس السوبر الاسباني

منذ 42 دقيقة

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ يوم

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم مصطفى محمد

منذ ساعة و 12 دقيقة

مبابي يشترط على باريس سان جيرمان لتجديد عقده

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

02:01 م

رسالة قوية من الزمالك لشيكابالا

03:00 م

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم مصطفى محمد

02:30 م

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

12:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان