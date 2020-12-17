لهذا السبب...حمزة نمرة تريند اليوتيوب

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:52 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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طرح الفنان حمزة نمرة أغنية "مولود سنة ٨٠" ، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، حقتت الأغنية نجاحاً كبيراً ، فإحتلت التريند رقم واحد على اليوتيوب ، وتخطت المليون مشاهدة.


تقول كلمات الأغنية: "تتفك اللعبة مني.. وأرجع أصلحها تاني.. عمري ما بصيت لسنّي.. ده أنا لسه ما جاش أواني.. وألاقي المعادلة.. صعبة وسهلة.. ف تقفل وتفتح.. من الناحيتين.. وأمشي وأجري.. وأتعب واهدّي.. وأبص لساعتي.. تقول انت مين.. مولود سنة تمانين.. وبتعدي السنين.. قالوا لي خلاص كبرت.. أنا قولت إزاي وفين؟ وغامرت بعمري كله.. ووقعت كتير وقومت.. خدني الزحام في رجله.. وسحبني الموج وعومت".


"مولود سنة ٨٠" كلمات: حازم ويفي، وألحان وإلكتريك جيتار: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب.

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