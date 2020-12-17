رانيا فريد شوقي توجه رسالة لابنتها

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نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستحرام" ، وكانت في الصورة تحضن إبنتها.





وعلقت رانيا فريد شوقي على الصورة قائلة: "احلي حضن في الدنيا ربنا يحفظ اولادنا جميعا و يبارك فيهم علي قد ما الواحد طيب لكن تيجي عند عيالي أكلك إلا الضنا مافيش أغلي منه سبحان الله في لحظه حياتك بتتغير وتلاقي نفسك عايش عشانهم و مش فارق معاك الدنيا كل هدفك هو حمايتهم وأسعدهم ومستقبلهم اللهم استودعك فلذة كبدي فانت خير الحافظين love u my baby " .





وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة رانيا فريد شوقي حاليًا عبر قناة"Cbc" مسلسل "ضربة معلم"، وهو بطولة محمد رحب، إنعام سالوسة، محمد عز، محسن منصور، محمد نجاتي، رياض الخولي، أميرة العايدي، هاجر أحمد، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.