رضيعة ماتت فاجأة.. وفاة ابنة عضو مجلس نواب بكفر الشيخ

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:44 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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توفيت الطفلة الرضيعة "فريدة" البالغة من العمر 5 أشهر، وذلك عقب فوز والدها المهندس باسم حجازي، بعضوية مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ منذ عدة أيام، ليكون أصغر نائب بالمحافظة، وأكدت الأسرة أن طفلتهم كان لا تعاني من أي أمراض نهائي وأنهم فوجئوا صباحا أن توفيت، والتشخيص جاء توقف مفاجئ بعضلة القلب.

وقد شيع أهالي قرية الخادمية، مقر إقامة أسرة النائب، جثمان الطفلة، وسط ذهول من عدم وجود أسباب للوفاة، وخاصة أنها كانت بصحة جيدة للغاية.

وقد أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات، فوز المهندس باسم حجازي، مرشح حزب الوفد، بمقعد من ضمن 3 بالدائرة الأولي بمحافظة كفر الشيخ، ومعه ياسر منير والسيد شمس الدين.

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