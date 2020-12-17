رامز أمير يكشف لجمهوره كيف يبدأ يومه

Advertisements

نشر الفنان رامز أمير فيديو جديد له ، عبرحسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكان رامز أمير فى الفيديو يمارس رياضة الجرى وعلق عليه قائلًا: "أحلى حاجة ببدأ بيها يومى.. مين بيحب الجرى".



يذكر أن اخر ظهور لرامز امير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.