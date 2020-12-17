التضامن: إطلاق مشروع "قيم وحياة" بكفر الشيخ

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أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بمجهودات التضامن الاجتماعي لإطلاق مبادرة "قيم وحياة" لنشر القيم المجتمعية بإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مؤسسة اجيال، والذي يهدف إلى نشر وتفعيل مجموعة من القيم الأساسية فى المجتمع ورفع القيم والأخلاق للمواطنين مثل نشر قيم «السلام، السعادة، الاحترام، المحبة، البساطة، الصدق، النزاهة، التعاون، التواضع، الاتحاد والمسئولية، بالإضافة إلى رفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطنين، ونشر وتعميق وتصحيح مفاهيم القيم الإنسانية الأساسية من خلال دليل تدريبي مبسط عن القيم الإنسانية وأهميتها في الحياة.



وأكد نورالدين، إن هذه الأنشطة ستنعكس على تغييرالسلوكيات بشكل إيجابى داخل المجتمع، مشيرا إلى بانه سيكون هناك مشاركة أكبر مع الجمعيات الأهلية، لاستعادة قيم التطوع داخل المجتمع، لافتا إلى إن القيم هى التي تؤدي للإستثمار السليم في البشر، فالبشر هم محور خطة 2030، مؤكدا تنفيذ هذه المبادرة داخل الحضانات ودور الرعاية لإعادة القيم التي ليست غريبة عن المجتمع، ولكن نحتاج فقط لتعزيزها واستعادتها.



وأوضح مسلم، إن المبادرة تهدف إلى نشر وتفعيل مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع والتي من أهمها السلام والبساطة والاحترام والصدق والمسؤولية والتواضع والتعاون والسعادة بالإضافة إلى رفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطنين، ونشر وتعميق وتصحيح مفاهيم القيم الإنسانية الأساسية من خلال دليل تدريبي مبسط عن القيم الإنسانية وأهميتها في الحياة، مؤكدا أنه سيتم تأهيل وتدريب مجموعات من الشباب للمشاركة في أنشطة المشروع، موضحًا أنه سيتم تنفيذ أنشطة وتدريبات لطلاب المدارس في جميع مراكز المحافظة والمترديين على مراكز الشباب والجمعيات الأهلية ومراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.