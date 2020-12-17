برلماني: رسائل الرئيس واضحة لدعم الصناعة المصرية وتعظيم المنتج المحلى

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة على فتح عدد من الملفات الشائكة والهامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قطاع الصناعة، وما يواجه هذا القطاع من تحديات للتغلب عليها، لايمان الرئيس بأهمية الصناعة وأنها قاطرة الاقتصاد القومى.

ولفت عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم الخميس، إلى أن لقاء الرئيس الأخير بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، لاستعراض التحديات التى تواجه الصناعة، بشكل عام، وصناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك، على وجه الخصوص، يؤكد اقتحام الرئيس لملف الصناعة وتذليل العقبات التي تواجه رجال الصناعة فى واحد من أهم وأبرز مقومات الاقتصاد القومى.

وأكد عضو البرلمان، أن رسائل الرئيس كانت واضحة وحاسمة بشأن الاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، خاصةً في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، إلى جانب رصد التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الثقيلة، والعمل على تعميق التصنيع المحلي لتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية والبيروقراطية ذات الصلة، بضرورة إزالة كافة المعوقات التى تواجه هذه الصناعات، خاصة صناعة الحديد والصلب، وإدراك أن الصناعة قلب التنمية الاقتصادية النابض.

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