تفاصيل مصرع عامل صدمته سيارة على طريق طلخا نبروه في الدقهلية

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شهد طريق طلخا نبروه مصرع عامل أربعيني، عقب ان صدمته سيارة علي طريق طلخا نبروه في محافظة الدقهلية.





تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد، بوقوع حادث تصادم ومتوفى على طريق ( طلخا نبروه ) أمام عزبة " حسونه " دائرة مرحز نبروه



بإنتقال الضباط والفحص تبين أنه حال سير عبد الرازق محمود عبد الرازق ٤٠ سنة عامل، ومقيم عزبة " حسونه " دائرة المركز على الطريق أمام محل إقامته، إصطدمت به السياره رقم ( د ر ب ٣٤٨٦ ربع نقل ) قيادة محمد مصطفى أبو المجد مجاهد ٢٢ سنة سائق، ومقيم بندر نبروه " فر هاربآ تاركآ السياره " مما أدى إلى وفاته، وتم نقل الجثمان بمعرفة سيارة الإسعاف إلى مستشفى نبروه المركزى.



وبسؤال شقيق المتوفى محمد محمود عبد الرازق محمود س ٣٥ عامل، ومقيم بذات الناحيه أيد مضمون الفحص وإتهم قائد السياره بالتسبب فى الحادث ووفاة شقيقه.



ورد تقرير مفتش الصحه يفيد بأن سبب الوفاه هبوط حاد بالدوره الدمويه والتنفسيه نتيجة تهشم بالرأس وكسر بالذراع الأيمن ولا توجد شبهة جنائيه.



وتمكن ضباط مباحث الدقهلية من ضبط قائد السياره، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعه دون قصدآ منه.

تم التحفظ على السياره.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٢١١٣ ٢٠٢٠ جنح مركز نبروه، وجارى العرض على النيابه العامه.