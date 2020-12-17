التحقيق مع 3 متهمين سرقوا شركة بمدينة نصر

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:37 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أعترف المتهمين فى واقعة سرقة شركة بمدينة نصر باعترافات تفصيلية أمام النيابة حيث قالوا أنهما قاموا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وسرقوا مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، كما تم بإرشادهم ضبط سيارة بإسم ربة المنزل ومصوغات ذهبية وكمية من الأجهزة الكهربائية وكمية من الأثاث المنزلى والمفروشات و4 هواتف محمول.

كما أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاطهم الاجرامى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول ورود بلاغ من صاحب شركة كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة وسرقة عملات أجنبية ومحلية، هاتف محمول من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلَين، ربة منزل "لاثنين منهما معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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