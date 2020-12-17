اسعار الذهب تواصل الارتفاعات اليوم الخميس.. وسعر الجرام يقفز 4 جنيه

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعتها اليوم الخميس، بعدما اعلن المركزي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة ليصعد معه سعر الذهب العالمي وبالتالي سعر الذهب محليا بقيمة 4 جنيه للجرام.

 

 

وبتلك الزيادة فقد وصل سعر جرام الذهب عيار 21  اليوم إلى 817 جنيهًا مقابل ، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 700 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 934 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6536 جنيهًا.

 

 

وكانت أسعار الذهب بالسوق المحلية صعدت بقيمة 7 جنيهات أمس الأول و8 جنيهات أمس للجرام الواحد، ليصبح إجمالي الارتفاع على مدار الأيام الثلاثة 19 جنيهًا.

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