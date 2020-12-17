كل ما تريد معرفته عن المونوريل

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بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على اتفاقية تسهيل قرض للمساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مشروع المونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.



١. يبدأ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة من مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يصل طوله لـ52 كم.



٢. وتتولى شركات المقاولات، إعداد التصميمات الهندسية والتنفيذ والتشغيل والصيانة بالإضافة للتمويل.



٣. يتميز باستيعاب الكثافات العالية والتى تصل إلى 45 ألف راكب في الساعة.



٤. ويضم قطار العاصمة الإدارية 22 محطة، وهى (الاستاد – هشام بركات – نورى خطاب – الحى السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوى – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائرى الأوسطى – محمد بن زايد – الدائرى الإقليمى – فندق الماسة – حى الوزارات – العاصمة الإدارية).



٥. وحددت الحكومة شروط لاختيار الشركات المؤهلة لتنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر وتتمثل في الخبرات السابقة في مشروعات مماثلة، القدرات المالية والربحية الطويلة الأجل.



٦. يستفاد قرابة مليون و150 ألف راكب في خط العاصمة الإدارية، وتصل لـ 850 ألف راكب في خط أكتوبر.



٧. يساهم في تخفيض وقت استهلاك المواطن للمواصلات بفارق 30 ساعة.



٨. ويسهم المشروع في الإسراع بتنمية العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة، وكذلك نقل حركة الموظفين والمترددين من القاهرة والجيزة في أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق.



وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة علي اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجي بي مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخري محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 1382020.



وتأتي الاتفاقية بهدف المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة مدينة السادس من أكتوبر، ويعد مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر، أحد أهم المشروعات التى تنفذها وزارة النقل، وهو عبارة عن قطار مكهرب يسير على خط حديدى أحادى القضبان، مساره علوى عبر كوبرى ممتد، لا يتضمن تقاطعات مرورية.