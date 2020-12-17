تكليف "غانم" بتسيير أعمال عمادة الطب البيطري و"عبد الونيس" نائبا للمشرف العام على المدن الجامعية ببنها

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أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم الخميس، قرارا بتكليف الدكتور محمد محمدي غانم الأستاذ بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطري، بتسيير أعمال عمادة كلية الطب البيطري.



كما أصدر " السعيد " قرارا آخر بتكليف الدكتور سيد عبد الونيس عبد الله المشرف على المدن الجامعية بشبرا، للعمل نائبا للمشرف العام على المدن الجامعية.