السفير الباباوي يتفقد 5 كنائس بالقوصية وديروط

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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قام المطران نيقولاوس هنري، سفير الفاتيكان بمصر بزيارة إلى إيبارشية أسيوط وذلك فى إطار فعاليات اليوم الثاني من الزيارة الرعوية التي يقوم بها


كما قام بالعديد من الأنشطة، حيث تفقد بصحبة نيافة الأنبا كيرلس وليم مطران الايبارشية، والأب توماس وليم، وكيل المطرانية، خلال يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 خمسة كنائس بالمنطقة البحرية من الايبارشية، هي كنائس المنشاة الكبرى والقوصية وامشول وكوم بوها ونزلة مصطفى بديروط.


اختتم السفير الباباوي بمصر تفقده لمنطقة شمال الإيبارشية بزيارة كنيسة قلب يسوع الأقدس، خلال الزيارات الخمسة تحدث السفير الباباوي إلى أبناء الكنائس، معبرًا عن فرحته بلقائهم ونقل إلى الجميع محبة وأبوة البابا فرنسيس وصلاته لأجلهم. الجدير ذكره أن الزيارات الراعوية للقاصد الرسولي خلال اليوم شهدت مشاركة واسعة من اخوتنا المسلمين شركاء الوطن من المسئولين وعموم الشعب، في يقظة وتقدير من رجال الأمن لموقع الكنيسة الكاثوليكية بمصر ودورها فى خدمة المجتمع.

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