وزير الاتصالات يعلن اختيار "العاصمة الإدارية" العاصمة الرقمية العربية لعام 2021

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:23 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الدورة الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بدأت فاعليتها قبل قليل، وشرف بتسلم رئاسة الدورة الجديدة ممثلًا لمصر، كما تشرف بإعلان العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الرقمية العربية لعام 2021 باختيار وإجماع جميع وزراء الاتصالات العرب؛ لما تتمتع به العاصمة الإدارية من جميع العناصر والمقومات التي تؤهلها لتصبح العاصمة الرقمية العربية.

وأضاف "طلعت"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الأن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن مصر طرحت مجموعة من المبادرات لدعم العمل العربي المشترك، تتمثل في مبادرة لمنح 10 جيجا بات ثانية لجميع الدول العربية التي تعتمد على الكابلات الدولية المارة بأراضي وبحار جمهورية مصر العربية.

وتابع وزير الاتصالات، أن المبادرة الثانية تتمثل في منصة تعليمية لجميع الشباب العربي لتبادل الخبرات والمعلومات والمواد العلمية، ومبادرة ثالثة لتنسيق العمل العربي حول القضايا الأخلاقية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصالات.

وتسلمت مصر رئاسة اجتماع الدورة الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذى عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظمه الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات برئاسة السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية لجامعة الدول العربية.

وأعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021؛ لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمي، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمي في بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، ونظام ايكولوجي يضم شراكة راسخة بين كافة أصحاب المصلحة لخدمة أهداف التنمية المستدامة وخدمة المشروع الوطني الأكبر "مصر الرقمية"؛ مشيدا بنجاح مبادرة العاصمة العربية الرقمية والاختيار المتميز للرياض عام 2020.

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