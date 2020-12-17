وزارة التخطيط تواصل متابعة سير العمل بميكنة خدمات المراكز التكنولوجية والتدريب

تابع وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جولته مرورًا علي محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بميكنة خدمات المراكز التكنولوجية والتدريب علي منظومة بوابة خدمات المحليات، حيث توجه وفد الوزارة برئاسة اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات إلي محافظة المنوفية.

ومن جانبها أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة الدائم علي متابعة المشروعات التي بدأت بتنفيذها حتي إتمام التنفيذ وتقديم الدعم الكامل في بناء العناصر البشرية القادرة علي تحقيق المنظومة المستهدفة.

وتابعت السعيد أن إتمام العمل بمنظومة بوابة خدمات المحليات، وميكنة المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظات يأتي في إطار حرص الدولة علي تحقيق مشروع التحول الرقمي وتنفيذ ميكنة الخدمات المقدمة للمواطن في ضوء المشروع.

وأوضح عزي أن الجولة تضمنت عقد اجتماع مع نائب محافظ المنوفية والمرور علي مدن منوف وسرس الليان لمتابعه التدريب.

ولفت عزي إلي الاجتماع الذي عقده وفد الوزارة في مدينه تلا مع رئيس المدينة والادارات للتعريف بأهداف التدريب والعائد منه استعدادًا لبدء التدريبات علي البرامج بمرافقه.

وشدد عزي خلال جولة الوفد بالمحافظة علي أهمية التعاون الوثيق لانجاح المنظومة مع الاهتمام بجودة البيانات لاستخراج تقارير حقيقية.

وتضمنت الجولة كذلك المرور علي الإدارات الخلفية بالشهداء لمتابعة تعاون تلك الإدارات مع المركز الأمامي.