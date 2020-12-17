رئيس المجلس الأوروبي يعزل نفسه لعقده اجتماعات قبل أيام مع ماكرون

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:21 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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عزل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، نفسه لعقده اجتماعات قبل أيام مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

 

وقد أكد مسؤول بالإليزيه، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته المقررة للبنان.

 

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت السلطات الصحية في فرنسا، أعلنت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وصل إلى 2.45 مليون.

 

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، وصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 59182.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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