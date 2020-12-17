خاص.. تعرف على تفاصيل أغنية"وأنا معاك" لعمرو دياب

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
يضم الهضبة عمرو دياب، أغنية جديدة لأغاني ألبومه الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المُقبلة، حيث تحمل الأغنية عنوان"وأنا معاك".

أغنية"وأنا معاك" من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقي، وتحمل الأغنية الطابع الرومانسي.

وتصدر مؤخرًا هاشتاج "محسود" أحدث أغاني دياب تريند، موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية والذي تصدر هو الآخر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب فور طرحه.

"محسود" كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك".

وكان الهضبة قد وجه رسالة لجمهوره عبر صفحاته وحساباته عبر مواقع التواصل المختلفة، وطلب منهم غناء أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم.

ونشر عمرو دياب مقطع من أحدث أغنياته "محسود" والتي طرح البرومو الخاص بها أمس، وعلق عليها قائلا: "‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".

جدير بالذكر أن الهضبة قد أحيا مؤخرًا حفلًا خاصًا بقصر عابدين وذلك في حضور نخبة من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلاله لأول مرة مقطعا من أغنية "محسود".

أخبار تهمك

الكشف عن وجهة مدافع ريال مدريد المقبلة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

منذ حوالي 7 ساعات

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة.. نجم بيراميدز الأول مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم مصطفى محمد

منذ 35 دقيقة

عبد الله السعيد يهدد محمود الخطيب أسطورة الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ يوم

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ يوم

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ حوالي 17 ساعة

مبابي يشترط على باريس سان جيرمان لتجديد عقده

منذ ساعتين و 5 دقيقة

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 16 ساعة

التشكيل المتوقع لموقعة الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

02:01 م

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم مصطفى محمد

02:30 م

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

12:28 م

مفاجأة.. نجم بيراميدز الأول مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان