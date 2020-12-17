محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فيتنام بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين الجانبين

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements

استقبل اليوم الخميس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، سفير فيتنام بالقاهرة تران تهانه كونج، وذلك لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين فى مختلف المجالات. وذلك بحضور نجوين دوي هانج المستشار التجاري، نجوين تنه كوان سكرتير ثالث، ونجوين أن توان ملحق دبلوماسي.
في البداية، رحب المحافظ بالسفير علي أرض الإسكندرية، مؤكدا علي عمق العلاقات بين الجانبين، وأعرب أنه على استعداد للتعاون مع الجانب الفيتنامي على تنفيذ ما تم توقيعه والإتفاق عليه بعد زيارة الرئيسين في عامي 2017 و2018.
وأكد الشريف علي استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم للمجالات المشتركة بين الجانبين.
من جانبه؛ قدم السفير الشكر إلي المحافظ علي حفاوة الإستقبال، معربا عن رغبته في إقامة علاقة تآخي بين الإسكندرية وإحدى المدن التي تماثلها في فيتنام. مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين الجانبين تعود الى عام 1964.
وأشاد بميناء الإسكندرية لافتًا إلى دوره ليصبح مركزا لتعزيز الصادرات والواردات بين أوروبا وفيتنام.
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فيتنام بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين الجانبين
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فيتنام بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين الجانبين
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فيتنام بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين الجانبين
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فيتنام بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين الجانبين
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فيتنام بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين الجانبين
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فيتنام بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين الجانبين

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ ساعة و 21 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. نجم بيراميدز الأول مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ حوالي 17 ساعة

مبابي يشترط على باريس سان جيرمان لتجديد عقده

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم مصطفى محمد

منذ 35 دقيقة

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

منذ حوالي 7 ساعات

التشكيل المتوقع لموقعة الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الكشف عن وجهة مدافع ريال مدريد المقبلة

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ يوم

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ يوم

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

منذ ساعتين و 37 دقيقة

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة

عبد الله السعيد يهدد محمود الخطيب أسطورة الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

02:01 م

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم مصطفى محمد

02:30 م

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

12:28 م

مفاجأة.. نجم بيراميدز الأول مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان