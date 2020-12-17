محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فيتنام بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين الجانبين

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استقبل اليوم الخميس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، سفير فيتنام بالقاهرة تران تهانه كونج، وذلك لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين فى مختلف المجالات. وذلك بحضور نجوين دوي هانج المستشار التجاري، نجوين تنه كوان سكرتير ثالث، ونجوين أن توان ملحق دبلوماسي.

في البداية، رحب المحافظ بالسفير علي أرض الإسكندرية، مؤكدا علي عمق العلاقات بين الجانبين، وأعرب أنه على استعداد للتعاون مع الجانب الفيتنامي على تنفيذ ما تم توقيعه والإتفاق عليه بعد زيارة الرئيسين في عامي 2017 و2018.

وأكد الشريف علي استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم للمجالات المشتركة بين الجانبين.

من جانبه؛ قدم السفير الشكر إلي المحافظ علي حفاوة الإستقبال، معربا عن رغبته في إقامة علاقة تآخي بين الإسكندرية وإحدى المدن التي تماثلها في فيتنام. مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين الجانبين تعود الى عام 1964.

وأشاد بميناء الإسكندرية لافتًا إلى دوره ليصبح مركزا لتعزيز الصادرات والواردات بين أوروبا وفيتنام.

