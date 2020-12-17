سقوط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:12 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز شرطة أجا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية "بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك" مُتخذين من دوائر (قسمى شرطة أول وثان المنصورة ومركز شرطة أجا وقسم ثان المحلة ومركز السنطة بالغربية) مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (20) واقعة سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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