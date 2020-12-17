تغلق في هذه الحالة.. كافة التفاصيل عن إغلاق المساجد مرة أخرى

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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مع تزايد إعداد الإصابات بفيروس كورونا بدأت الحكومة بالعودة الي تطبيق إجراءات احترازية مشددة كإغلاق دور المناسبات وقاعات الأفراح، كما فرضت عقوبات صارمة علي المخالفين.

أما دور العبادة فلجأت الكنيسة إلى إجراءات غلق بعض الكنائس، مما دفع المواطنين الي التساؤلات حول غلق المساجد مره آخري خلال الفترة القادمة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن غلق المساجد:

قرار مجلس الوزراء بشأن غلق المساجد:

أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الصلوات الخمس قائمة وصلوات الجمعة والجماعات، ولم يتم مناقشتها حتي الان، معلقًا: "ولكن لكل حدث حديث".

وأضاف "سنتخذ قرارات استباقية، ولن ننتظر الكارثة لاتخاذ قرارت الغلق".

صلاة الجمعة:

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قرارات رئيس الحكومة لم يمس مسألة غلق المساجد.

وأشار إلى أن المساجد تعمل كما هي ولا توجد أي قرارات بخصوص صلاة الجمعة أو أي صلاة من الصلوات الخمس.

اول تعليق من وزارة الاوقاف بشأن غلق المساجد:


كشف دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال الفترة الماضيه، أن المساجد ستظل مفتوحة طالما يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبقاء علي التباعد بين المصليين.

وعلق وزير الأوقاف، علي سيناريو غلق المساجد، قائلًا" إنَّ طاعة الله عز وجل لا تُنال بمعصيته في أذى النفس أو أذى الخلق"، مشددا على أن من كان يحب بيوت الله عز وجل، فليحافظ على بقائها مفتوحة بالتزامه التام بالإجراءات الوقائية، وعلامات التباعد الاجتماعي.

يغلق في هذه الحالة

وأكدت وزارة الأوقاف أنها قد تضطر إلى غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالضوابط، وأنها تعتذر عن تقديم أي خدمة أو استقبال أي شخص غير مرتدٍ للكمامة، مؤكدة أن من كان يحب أن تظل بيوت الله (عز وجل) مفتوحة فعليه أن يلتزم بالإجراءات الوقائية والتعليمات، حتى تظل بيوت الله (عز وجل) مفتوحة أمام الراكعين والساجدين.

وشددت الوزارة على على جميع المصلين الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، كما خاطبت الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالمدة المحددة للخطبة بعشر دقائق، وعلى جميع العاملين بالأوقاف عدم السماح بفتح دورات المياه وتطبيق التعليمات في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على المسجد تطبيقًا حاسمًا، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة.

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