استمرار حبس عصابة سرقة مركبات التوك توك بأوسيم

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس ٤ عاطلين، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة الدراجات النارية ومركبات "التوك توك"، بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك بأوسيم



وورد إخطارا للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم تنسيقا مع قطاع الأمن العام عن قيام 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية،جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية، مركبات التوك توك بإسلوب قطع وتوصيل الأسلاك متخذين من دوائر بعض الأقسام والمراكز بنطاق مديريتي أمن الجيزة - القليوبية، مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة أمكن ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار، مبلغ مالي.



بمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بنشاطهم الإجرامي وإعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم 9 وقائع بذات الإسلوب بدوائر قسم شرطة العجوزة، مركز شرطة أوسيم، قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المُستولى عليها فى تلك الوقائع لدى عميل لهم عامل، "سيئ النية"، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم، وأمكن ضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.