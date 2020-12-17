"قاهر مورينيو".. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي؟ (أرقام)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
ساهم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في فوز فريقه على حساب توتنهام هوتسبير بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي (بريميرليج).

وافتتح محمد صلاح أهداف ليفربول بالدقيقة 26، وتعادل سون هيونج مين لتوتنهام بالدقيقة 33، وخطف البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز للريدز بالدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، ليحصد الليفر 3 نقاط جديدة وعزز صدارته لترتيب البريميرليج برصيد 28 نقطة.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

خاض محمد صلاح 20 مباراة مع ليفربول بالموسم الحالي (12 بالدوري الانجليزي – 6 في دوري أبطال أوروبا – 1 بكأس الدرع الخيرية – 1 بكأس الرابطة الإنجليزية)، بلغ دقائق المشاركة الفعلية له 1620 دقيقة.

سجل نجم منتخب مصر 14 هدفًا مع ليفربول بالموسم الجاري، وأرسل لزملائه 3 تمريرات حاسمة.

ويعتلى محمد صلاح صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفًا، متساويًا مع الثنائي دومينيك كالفيرت ليوين لاعب ايفرتون، سون هيونج مين لاعب توتنهام.

الفرعون المصري قاهر مورينيو

اعتاد محمد صلاح هز شباك الأندية التي يتولي تدريبها مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، كأنه ينتقم منه لعدم منحه فرصة المشاركة مع تشيلسي موسم 2014 / 2015.

ونجح "صلاح" قبل هدفه أمس في شباك توتنهام هوتسبير، تسجيل هدفين مع بازل في شباك تشيلسي بقيادة "سبيشيال وان" في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2013 / 2014.

كما صنع "صلاح" هدفًا بقميص ليفربول في مرمي توتنهام هوتسبير في مباراة الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي تحت أنظار مدربه "مورينيو".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مورينيو محمد صلاح ليفربول ضد توتنهام ليفربول

أخبار تهمك

عبد الله السعيد يهدد محمود الخطيب أسطورة الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

التشكيل المتوقع لموقعة الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ يوم

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

منذ حوالي 7 ساعات

مبابي يشترط على باريس سان جيرمان لتجديد عقده

منذ ساعتين

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ حوالي 17 ساعة

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة.. نجم بيراميدز الأول مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك

منذ ساعتين

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم مصطفى محمد

منذ نصف ساعة

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الكشف عن وجهة مدافع ريال مدريد المقبلة

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

توتنهام ضد ايفرتون (1-0) | ملخص واهداف مباراة Tottenham VS Everton في الدوري الانجليزي (فيديو)

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد رباعية سون في ساوثهامبتون

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

صراع مشتعل منذ البداية.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب انتهاء الجولة الرابعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. صلاح ثالثًا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

02:01 م

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

12:28 م

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم مصطفى محمد

02:30 م

مفاجأة.. نجم بيراميدز الأول مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان