ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن.

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشقة محل سكنه وسرقة (شاشة عرض من داخلها).

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة سوهاج ).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (عتلة حديدية).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" بالعتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهم وأقروا بإرتكاب عدد 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.
بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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