"سبل التعايش مع كورونا".. ندوة بكلية الطب في كفرالشيخ

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نظمت كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، ندوة علمية بعنوان "التحديات وسبل التعايش مع فيروس كورونا المستجد" برئاسة الدكتور طه إسماعيل، عميد الكلية، والدكتور طارق عبد الباقي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مقررا.



جاء ذلك بحضور الدكتور على أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور مها أبو جازيه، عميد كلية التمريض، والدكتور أسامه العجمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والدكتوره شيماء عكاشه، مدير وحدة الطب الوقائي ومكافحة العدوى بفرع التأمين الصحي بكفرالشيخ، وعدد من الطلاب طبقا لخطة الجامعة لتنفيذ الإجراءات الإحترازية.



وأشاد الأستاذ الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، خلال كلمته، بدور الجامعة ومستشفياتها قبل وأثناء الجائحة مشيدًا بدور الأطقم الطبية والتمريض والعاملين، ودعا إلى تكثيف البحث العلمي لمعرفة أسباب ظهور الفيروسات والبكتريا مؤخرًا.



وقد استعرضت الندوة تاريخ ونشأة الفيروس وكيفية تطوره وسبل الوقاية منه، وأهمية الحرص بتجنب الإصابة بإلتهابات الجهاز التنفسي، وكذلك الإتصال مع الذين يعانون التهابات الجهاز التنفسي وغسل اليدين بالماء والصابون بإنتظام وتجنب الإتصال بالحيوانات والأماكن غير النظيفة.



وتحدث الدكتور عبد الحليم عكاشه، عميد كلية التربية الرياضية، عن التأثير في مجال الرياضة وأوضح الأستاذ الدكتور ياسر الجندي عميد كلية التربية الجانب التربوي والنفسي، وشرح الدكتور إبراهيم الطحان، الأستاذ المساعد بكلية التجارة، تداعيات الجائحة على الجانب الإقتصادي.



وأكد المحاضرون أهمية الإلتزام بأسس وقواعد الإجراءات الاحترازية، كما أوصت الندوة بتتبع حالة الإصابات ومع من تواصل المرضى وضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالوقاية.



وأوضحت الدكتورة شيماء عكاشة، مدير وحدة الطب الوقائي ومكافحة العدوى بفرع التأمين الصحي بكفرالشيخ، استعداد وزارة الصحة بالمتابعة والترصد وتنظيم القوافل للتوعية في المدن والقرى، مشيرة إلى أن الترصد خط الدفاع الأول عن المجتمع، مؤكدة التعاون مع الجامعة، كما عقدت مقارنة بين الموجة الأولى والموجة الثانية مشيرة إلى إرتفاع وعي الإنسان بأهمية النظافة، وأن درجة هذا الوعي قد ازدادت بسبب جائحة كورونا والخوف من انتشار العدوى وهذا الوعي تحوَّل إلى سلوك يومي وأصبح عادة في الإنسان، وهذا من التغييرات التي يمكن رصدها بوضوح سواء في الموجة الأولى لكورونا أو في الموجة الثانية.