"غرفة الإسكندرية" تنظم ورشة عمل عن رفع "الإقرارات الضريبية" لشباب الخريجين

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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نظمت اليوم الخميس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، ورشة عمل عن إضافة "الإقرارات الضريبية"، وشرح الفاتورة الإلكترونية، بمقر الغرفة.
وذلك في إطار الدورة التدريبية لشباب الخريجين للإلمام بقوانين وزارة المالية الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، والجمارك، "دخل- قيمة مضافة"، والمعايير المحاسبية المصرية والدولية.
جاء ذلك بحضور الدكتور رجب محروس مدير عام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أشرف إدفاوي، مدير عام الإدارة المركزية للحاسب الآلي، جمال دياب، مقرر لجنة الممول والضريبة، الدكتور بهيج أبو جازية، مستشار لجنة الممول والضريبة، مجدي عبد العزيز، أمين عام لجنة "الممول والضريبة"، ووكيل وزارة المالية، ورئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب المصرية.
وتم خلال ورشة العمل مناقشة أهم مواد القوانين المتعلقة بالإقرارات الضريبية، إضافة إلى توضيح آلية رفع "الإقرارات الضريبية" من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب، وشرح الفاتورة الإلكترونية.
"غرفة الإسكندرية" تنظم ورشة عمل عن رفع "الإقرارات الضريبية" لشباب الخريجين
"غرفة الإسكندرية" تنظم ورشة عمل عن رفع "الإقرارات الضريبية" لشباب الخريجين
"غرفة الإسكندرية" تنظم ورشة عمل عن رفع "الإقرارات الضريبية" لشباب الخريجين
"غرفة الإسكندرية" تنظم ورشة عمل عن رفع "الإقرارات الضريبية" لشباب الخريجين

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