"بيكهربوني في مناطق حساسة".. تفاصيل تعذيب الطفل "مصطفى" على يد والديه بالهرم

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت التحقيقات، في واقعة تعذيب الطفل "مصطفى" ٨ سنوات، أن الطفل كان يقيم برفقه جدته لمدة ٥ سنوات، بعدما دخل والداه السجن بتهمة السرقة، ولكن بعد قضاء المدة المحددة خرج الزوجين ليأخذا الطفل من جدته.

وأفادت التحقيقات، أن الطفل يتعرض للتعذيب في أماكن حساسه، ووالده يعلقه في المروحة، ووالدته تضربه بآلات حادة وتكويه بالنار

وقال الطفل في التحقيقات، أن والديه اعتادا الاعتداء عليه بالضرب، بسبب تبوله اللاارادي، ولرغبته للعودة للاقامه برفقه جدته بعد دخول والديه السجن، لانها كانت تعامله معاملة طيبة.

كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من "نهى مصطفى"، 44 سنة، ربة منزل ومقيمة بمنطقة كفر الجبل بنطاق القسم، تفيد بتكرار سماعها لصوت صراخ طفل صادر من شقة مجاورة لشقتها يقطنها أسرة حديثة الإقامة.

وأضافت في بلاغها أنها استغلت عدم تواجد والدي الطفل صاحب الـ 8 سنوات، واصطحبته إلى شقتها وأقنعته بتصويره مقطع فيديو روى خلاله الطفل "مصطفى" إن والداه اعتادا تعذيبه وصعقه في مناطق حساسة بجسده.. "بيرشوا عليا مياه سخنة ويعلقوني في السقف"، مشيرًا "بابا بيعلقني وماما بتضربني بالحديدة وتكويني بالنار".

نشرت الجارة مقطع الفيديو على الفيسبوك، مطالبة أجهزة الأمن بسرعة ضبط والدي الطفل، وانقاذه من التعذيب الذي يتعرض له، وسرعان ما انتشر الفيديو على السوشيال ميديا، ليشاهده الأبوين، وحينها قررا الهروب ورفقتهما الطفل، خشية من ملاحقتهما والقبض عليهما.
"بيكهربوني في مناطق حساسة".. تفاصيل تعذيب الطفل "مصطفى" على يد والديه بالهرم
"بيكهربوني في مناطق حساسة".. تفاصيل تعذيب الطفل "مصطفى" على يد والديه بالهرم

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