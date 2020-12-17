الطالع الفلكى الخَمِيس 17/12/2020..الثّروَة الحقِيقيَّة!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 21 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 15 ديسمبر - 14 يناير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الإكلِيل من 7 ديسمبر - 19 ديسمبر.





اليوم 8 كهيك قبطى ، 17 كانُون أوّل رُومى ، 2 جُمَادى أوَّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -إنْتَا لو مكنتِشْ طيّب وإبن حلال مَكَنْش رَبِّنَا يِدِّيَلكْ. (سليمان بيك نجيب من فيلم لعبة الست-1946)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(زُحل ينتقل للدّلو - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى زحل من الجدى للدّلو فى السّابعة و3 دقائق صباحاً ، و سوف يبقى فيه ليُغادره للحُوت فى الثّالثة و 34 دقيقة عصر 7 مارس 2023 ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى القوس.(تنتقل للجدى فى 21 ديسمبر)

(عطارد) ----- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 21 ديسمبر)

(الزّهرة) ----- فى القوس. (تنتقل للجدى 8 يناير)

(القمر) ------ فى الدّلو.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ.(ينتقل للثّور فى 7 يناير 2021)

(زُحل) ------ فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 7 مارس 2023)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)





زحل يحكم (الجدى،الدّلو) ويرمز للأعمال الشاقة والتى تستلزم زمناً طويلاً وجهداً كبيراً لكنها تمتاز بالصلابة والمتانة لأطول فترة زمنية مُمكنة كبناء الأبراج الشاهقة ، وبرج الدّلو (ناقل الماء/ الناس) يرمز للمجاميع من الناس وبحلول زحل فيه فالمشاريع التى تخدم جماهير الناس وتستلزم جهداً شاقاً ووقتاً طويلاً تؤدى دورها كظهور أدوية يحتاج لها الناس خصوصاً السائلة منها ، ظهور مُنتجات تكنولوجيّة جديدة كأجهزة الهاتف النقّال، على المستوى الشخصى فحلول زحل فى الدّلو (قد) يعنى التحصل على منصب مرتفع فى العمل ، مكانة مرموقة فى النادى أو الجامعة ، تكوين أسرة للعزّاب ، بمشيئة الله تَعَالى.





زحل سيقترن بكوكب الحظوظ السعيدة المُشترى بعد يومين بانتقال المُشترى للدّلو وهذا (قد) يعنى حدوث ثروات زحل الثقيلة بعد ضنك طويل من الزمن كالتحصّل على ميراث كبير أو كسب قضيّة وقف ، دخول أرض فى كردون المبانى أو إرتفاع كبير فى قيمة لوحة أو سيارة قديمة تملكها ظننت أنها عديمة القيمة لتتسبب لك فى ثروة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*(عطارد ينتقل للقوس- هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى عطارد من بُرج العقرب لبُرج القوس فى الثامنة و10 دقائق صباح اليوم على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان، وسوف يظل فيه لينتقل لبُرج الجدى فى الدقيقة 25 دقيقة فجر 5 يناير ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى القوس (تنتقل للجدى فى 14 يناير)

(عطارد) ----- فى القوس (ينتقل للجدى 5 يناير)

(الزّهرة) ----- فى العقرب (تنتقل للقوس فى 4 يناير 2021)

(القمر) ------ فى القوس (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ (ينتقل للثّور فى 22 فبراير 2021)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدلو فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 20 نوفمبر 2021)

عطارد الذى يرمز للمهارات الكلامية والقدرات العقلية مع الشمس فى بُرج الحظوظ السعيدة القوس رُبّما تسببب فى زيادة التركيز لطلاب الدراسات العليا فى رسائلهم العلمية، إنتقاء مُفردات أكثر رُقيّا تناسب المقام والمقال عند التواصل مع كريمة المُجتمع ، تسويق المنتجات التجارية بالإعلان بالكلمة المناسبة فى المكان والتوقيت المناسبيْن ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

باقة من أغانى مولودىْ برج القوس ، آندى ويليامز ومات مونرو وكلاهما له الصوت المُخملى ورُبّما صَعُبَ عليك التمييز بين صوتيْهما.

1-Andy Williams - (Where Do I Begin) LOVE STORY 1970 (High Quality

2-Andy Williams-Speak Softly Love(Lyrics

3-Somewhere My Love - Andy Williams

4-Andy Williams - Feelings (1975

5-MATT MONRO - FROM RUSSIA WITH LOVE - LIVE - 007 THEME

6-Matt Monro Greatest Hits









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: كلمة طيبة حنونة واحدة بإمكانها تليين أعند القلوب وأكثرها خشونة، قد تقوم بالوساطة لإصلاح مُتخاصميْن أوتهدئة الخواطر لشخص يهمّك.





برج الثور: فى تعاملاتك الماليّة أوعند إبرام العقود إحترس من محاولة إستغفال واردة قد تضيع عليك أموالاً لتسمع العبارة المُستفزّة ،القانون لا يحمى المغفلين.





برج الجوزاء: أنت مدعوّ لتأمين نفسك من حماقات الآخرين بعدم تفويضهم بأداء عملك والتى قد تورطك فى مشاكل وظيفيّة ، ماحكّ جلدك مثل ظفرك.





برج السّرطان: تنظيم أدراجك القديمة و ألبومات صورك الفوتغرافيّة، مهاتفة صديق الجامعة،مشاهدة فيلم كوميدى تعشقه كلها أنشطة كافية لتجديد حيويّتك.





برج الأسد: إن أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع ، مقولة عليك تطبيقها فى المنزل أو مكان العمل حتى لاتُفاجأ بنفور شديد أو ردّ خشن من الآخرين.





برج العذراء: قم بالعدّ حتى عشرة أومائة إن أمكن حتى تتأكد من ثباتك الإنفعالى وأن العقل والمنطق سيّدا الموقف وليست عاطفة الغضب، أوعاطفة الشهوة.





برج الميزان: إنتبه للسانك فقد تتسبب كلمة تافهة فى إشعال غضب الآخرين وتكوين الأحقاد خاصّةً إن لَمَسَتْ وتراً حسّاساً، لاتصنع عداوات لا لزوم لها.





برج العقرب: التعبير عن المشاعر بوضوح ليس دائماً الإختيار الصحيح فى كل الأوقات ،عليك النظر بعين الإعتبار لمشاكل الآخرين ونواياهم،وكتمان أسرارك.





برج القوس: حافظ على وظيفتك أو مصدر دخلك خاصّةً إن كنت صاحب أسرة، مع بحثك عن تلك الوظيفة الإضافيّة ، عصفورٌ فى اليد.





برج الجدى: مساعدتك لأحد زملاء العمل أو ذَوى رَحِمِكْ مالياً وفى السرّ عملٌ خَيّر فأبق عليه طىّ الكتمان ، النّاس لبعضها.





برج الدّلو: عليك أن تسمح لذكريات الماضى بالرّحيل وتبحث عن المستقبل، شبح الماضى لن يتركك فى حالك إن كنت عنيداً ومتشبّثاً بعلاقات قديمة لاطائل منها.





برج الحوت: يوم مناسب لزيارة طبيب أو معامل التحاليل الطبيّة لنفسك أو لغيرك والبدء بتناول الدواء ،الصّحة تاج على رؤوس الأصحّاء.



