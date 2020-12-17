لافروف: روسيا زودت سوريا بـ100 ألف طن من القمح

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:00 م
لافروف
لافروف
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة إنترفاكس، بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أعلن أن بلاده زودت سوريا بـ100 ألف طن من القمح وسترسل مزيدا من الشحنات لاحقا.

 

استخدمت روسيا والصين، مساء الجمعة، الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن الدولي لإدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

 

استخدمت روسيا والصين الخميس حق النقض لمنع صدور قرار عن مجلس الأمن، تقدمت به ألمانيا والكويت وبلجيكا، ووافقت عليه 12 دولة لفرض "وقف فوري لإطلاق النار" في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

 

ويعتبر هذا الفيتو الـ13 الذي تلجأ إليه روسيا لمنع صدور قرار بشأن سوريا، منذ اندلعت الحرب في هذا البلد في 2011. وفي حين صوتت 12 دولة لمصلحة القرار امتنعت غينيا الاستوائية عن التصويت.

 

وتقع محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، الذي يعتبر آخر معقل كبير للمعارضة بعد مرور ما يزيد على ثمانية أعوام على بدء الحرب السورية.

 

واستخدمت روسيا حق النقض أكثر من عشر مرات ضد مشاريع قرارات لمجلس الأمن، بهدف حماية الرئيس السوري بشار الأسد الذي تتحالف معه.

 

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لافروف سوريا روسيا القمح

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