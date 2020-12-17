الموت يُفجع المخرج يسري نصرالله

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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توفيت منذ قليل والدة المخرج يسري نصرالله، وأعلن عن ذلك الخبر المنتج محمد العدل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب محمد العدل منشورًا قال فيه :"تعازى القلبية للصديقين يسري نصر الله، وناهد نصر الله، لرحيل والدتكم، وألهمكم الله الصبر والسلوان".

وفي سياق آخر، قام يسري نصر الله بإخراج الحلقة الأخيرة من مسلسل "نمرة اتنين"، والتي حملت اسم "ماتقولش لحد"، وهي بطولة منى زكي، أحمد السعدني، والمسلسل من تأليف مريم نعوم.

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