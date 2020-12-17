عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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فجر الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الأهلي ومنتخب مصر اليوم الخميس مفاجأة مدوية وذلك قبل الموقعة التي يخضوها فريق نادي الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري.


وفي تصريحات إذاعية أكد شوبير أن بيراميدز من المُمكن أن يخوض لقاء الزمالك اليوم الخميس منقوصاً من خدمات قائدة عبد الله السعيد بسبب بعض الإنزعاجات التي يُعاني منها.


واختتم  :" في حالة لم يشارك عبد الله السعيد في المباراة سيكون إسلام عيسى هو الأقرب للمشاركة على حسابه في الوقت الذي إسغرب فيه إستبعاد حمزة المثلوثي من لقاء بيراميدز".

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