ارتفاع الصادرات المصرية إلى 2.4 مليار دولار في أول 9 شهور من 2020

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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تشهد العلاقات المصرية الإماراتية تطورات إيجابية كبيرة في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل التقارب الذي تشهده العلاقات على الناحية السياسية، وهو ما ترتب عليه تطورات إيجابية أيضا على مستوى الصادرات المصرية إلى الإمارات.

 

وبالرجوع إلى الأرقام الرسمية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدولة الإمارات لتسجل 2.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 66.6%.

 

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلى تصدرت قائمة أهم خمس سلع صدرتها مصر للإمارات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، حيث بلغت قيمة صادرات مصر منه 1.7 مليار دولار، يليه آلات وأجهزة كهربائية 127.3 مليون دولار، ثم وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 110.3 مليون دولار، ثم كتب وصحف وصور 60.5 مليون دولار، وأخيراً وفواكه وأثمار 53.4 مليون دولار.

 

وسجلت الواردات المصرية من دولة الإمارات انخفاضاً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، لتبلغ  مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 18.5%، وشهد التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعاً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، حيث سجل 3.4 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 26.6 %.

 

وأشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر لتسجل 1.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 1.1 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 46.5%.

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