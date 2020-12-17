طارق يحيى يؤكد صعوبة مواجهة بيراميدز على الزمالك

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد طارق يحيى لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك أن مواجهة المارد الأبيض التي يخوضها اليوم الخميس ضد فريق نادي بيراميدز لن تكون سهلة كما يعتقد البعض في الوقت الذي يمتلك فيه ثقة كبيرة في لاعبي الزمالك لتحقيق الفوز.


وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "مواجهة بيراميدز صعبة للغاية، خاصة بعدما قام بتدعيم نفسه بشكل قوي، لكن لاعبي الزمالك يدركون أهمية تلك المباراة، والفريق الأبيض مكتمل الصفوف، باستثناء غياب عبدالله جمعة لكن أحمد أبوالفتوح موجود بدلا منه".


وأضاف: "للمرة الأولي منذ فترة طويلة، الزمالك لديه فريق مكتمل الصفوف، بعدما تعافي العديد من اللاعبين وعودة فتوح وأوباما وبنشرقي ومحمود عبدالعزيز ومحمد أشرف روقا، وتم التغلب على أزمة البدلاء التي كنا نعاني منها في دوري الأبطال وكـأس مصر".


وواصل: "الأهم حالة اللاعبين طوال الـ90 دقيقة، حتى يستطيع الزمالك تحقيق الفوز، أتمنى أن تكون حالة اللاعبين فنيا وبدنيا والفوز بالنقاط الثلاث أمر هام بالنسبة للزمالك وكذلك بيراميدز".

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