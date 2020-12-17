قبول 2806 طلاب في كلية الشرطة هذا العام 

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements

أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة قبول 2806 طلاب فى كلية الشرطة هذا العام.


واكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، بأن اختبارات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة سواء من خريجى الثانوية العامة أو الثانوية  الأزهرية وقسم الضباط المتخصصين تتم وفق أحدث النظم التكنولوجية والإلكترونية دون تدخل العنصر البشرى، وأن المتقدمين خلال مراحل الاختبارات تتم بالشكل الحديث باجمالى 55026 طالب وخاض المتقدمين المراحل الاختيارات بكل شفافية.


وأضاف مساعد وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بالتجمع الخامس،  بأن قسم الضباط المتخصصين وصل أكثر من ألفين طالب فيما هو المستهدف  465 طالب 


وأضاف مساعد وزير الداخلية بأن  اللواء محمود توفيق وزير الداخلية،  وافق على قبول دفعة جديدة ووفقا لشروط التى سبق الإعلان عنها من خريجى الكليات والثانوية العامة والثانوية الأزهرية. 


انطلقت فاعليات المؤتمر الصحفى للاعلان عن نتيجة المقبولين في كلية الشرطة 2020  بحضور اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة. 


وتعقد أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة كلية الشرطة 2020 في سابقة الأولى من نوعها بعد أن اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة الطلبة المقبولين.


وينظم المؤتمر بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، لشرح معايير الاختيار والقبول التى أجريت هذا العام فى اختيار العناصر وعدد المتقدمين وآليات التى اعتمد عليها فضلا عن موعد الدراسة بالنسبة لطلاب الجدد.



وسيتم الاتصال بالطلاب المقبولين او إرسال رسائل على هواتفهم ليعقبها انهاء اجراءات الانضمام الى صفوف حراس الوطن. 


ويترأس المؤتمر اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وقيادات الاكاديمية وكلية الشرطة باشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



وأجرت أكاديمية الشرطة على مدار أسابيع الاختبارات مع المتقدمين للالتحاق، وانتهت إلى استبعاد البعض وانطباق الشروط على آخرين وصولا إلى كشف الهيئة والمثول أمام لجنة الانتقاء لاختيار أفضل العناصر.

أخبار تهمك

التشكيل المتوقع لموقعة الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. نجم بيراميدز الأول مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

عبد الله السعيد يهدد محمود الخطيب أسطورة الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 23 ساعة

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 15 ساعة

مبابي يشترط على باريس سان جيرمان لتجديد عقده

منذ ساعة و 10 دقيقة

شباب المحمدية يهاجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ يوم

الكشف عن وجهة مدافع ريال مدريد المقبلة

منذ 40 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

12:28 م

مفاجأة.. نجم بيراميدز الأول مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك

12:59 م

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

09:59 ص

عبد الله السعيد يهدد محمود الخطيب أسطورة الأهلي

12:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان