مساعد وزير الداخلية: اختبارات كلية الشرطة تتم وفقا لنظام تكنولوجي دون تدخل بشرى

أكد اللواء دكتور أحمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، بأن اختبارات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة سواء من خريجى الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية وقسم الضباط المتخصصين تتم وفق أحدث النظم التكنولوجية والإلكترونية دون تدخل العنصر البشرى، مشيرا إلى أن المتقدمين خلال مراحل الاختبارات تتم بالشكل الحديث باجمالى 55026 طالب وخاض المتقدمين المراحل الاختيارات بكل شفافية.





وأضاف مساعد وزير الداخلية أن عدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة وصل إلى كشف الهيئة باجمالى 14 ألفا و75 طالبا، والمستهدف هو ٢٥٠٦ طالب.





وأضاف مساعد وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بالتجمع الخامس، بأن قسم الضباط المتخصصين وصل أكثر من ألفين طالب فيما هو المستهدف 465 طالبا.





انطلقت فاعليات المؤتمر الصحفى للاعلان عن نتيجة المقبولين في كلية الشرطة 2020 بحضور اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.









وتعقد أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة كلية الشرطة 2020 في سابقة الأولى من نوعها بعد أن اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة الطلبة المقبولين.





وينظم المؤتمر بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، لشرح معايير الاختيار والقبول التى أجريت هذا العام فى اختيار العناصر وعدد المتقدمين وآليات التى اعتمد عليها فضلا عن موعد الدراسة بالنسبة لطلاب الجدد.









وسيتم الاتصال بالطلاب المقبولين او إرسال رسائل على هواتفهم ليعقبها انهاء اجراءات الانضمام الى صفوف حراس الوطن.









ويترأس المؤتمر اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وقيادات الاكاديمية وكلية الشرطة باشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.









وأجرت أكاديمية الشرطة على مدار أسابيع الاختبارات مع المتقدمين للالتحاق، وانتهت إلى استبعاد البعض وانطباق الشروط على آخرين وصولا إلى كشف الهيئة والمثول أمام لجنة الانتقاء لاختيار أفضل العناصر.



