خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:01 م
الفجر الرياضي
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علق خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق،
اليوم الأربعاء، على أنباء انتقال رمضان صبحى جناح نادى بيراميدز إلى صفوف الفارس الأبيض.
وقال الغندور عبر قناة نادى الزمالك:
"أتمنى وجود رمضان صبحى فى النادى لأنه فى الأساس زملكاوى، ولكن لا أرغب أن يكون
ذلك على حساب مصطفى محمد".
وأضاف نجم نادى الزمالك السابق فى تصريحاته:
"لا يوجد مهاجم فى القارة الإفريقية من الأساس أفضل من مصطفى محمد لنتخلى عنه
بهذه البساطة".