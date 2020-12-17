خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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علق خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق، اليوم الأربعاء، على أنباء انتقال رمضان صبحى جناح نادى بيراميدز إلى صفوف الفارس الأبيض.

 

وقال الغندور عبر قناة نادى الزمالك: "أتمنى وجود رمضان صبحى فى النادى لأنه فى الأساس زملكاوى، ولكن لا أرغب أن يكون ذلك على حساب مصطفى محمد".

 

وأضاف نجم نادى الزمالك السابق فى تصريحاته: "لا يوجد مهاجم فى القارة الإفريقية من الأساس أفضل من مصطفى محمد لنتخلى عنه بهذه البساطة".

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