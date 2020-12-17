سقط فجأة.. وفاة مواطن داخل مجمع محاكم الإسكندرية

توفي أحد المواطنين، اليوم الخميس، عقب حضوره جلسة ميراث في الدور الثالث بمجمع محاكم الإسكندرية بمنطقة المنشية.





تلقي اللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اخطار من رئيس مباحث قسم شرطة المنشية يفيد بوفاة مواطن داخل مجمع المحاكم بالدور الثالث دائرة القسم.



