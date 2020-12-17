سقط فجأة.. وفاة مواطن داخل مجمع محاكم الإسكندرية
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:13 م
محمد رجب - دينا حسن
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توفي أحد المواطنين، اليوم الخميس، عقب حضوره جلسة ميراث في الدور الثالث بمجمع محاكم الإسكندرية بمنطقة المنشية.
تلقي اللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اخطار من رئيس مباحث قسم شرطة المنشية يفيد بوفاة مواطن داخل مجمع المحاكم بالدور الثالث دائرة القسم.
وعلي الفور انتقل الرائد محمد الساخي معاون مباحث قسم شرطة المنشية الي محل الواقعة وتم إستدعاء سيارة الإسعاف وتبين من التحريات الأولية حضور المتوفي " علاء الدين.إ.ز" 53 سنة مقيم بطريق الحرية منطقة العطارين الي مجمع محاكم الإسكندرية لإنهاء أوراق قضية ميراث بالدور الثالث وعقب خروجة من القاعة في اتجاه سلم النزول سقط علي وتبين أنه توفي في الحال وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات لسماع شهود الواقعة.